Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu G-20-Gipfel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu G-20-Gipfel:

"Ihr Gipfeltreffen in Rom war eine ehrliche und ernüchternde Bestandsaufnahme, wo die einflussreichsten Staaten bei den beiden aktuellen Großthemen stehen. Bei der Bekämpfung der Pandemie hat sich ein beschämendes Nord-Süd-Gefälle ergeben, an dessen Fortbestand auch die reichen, geimpften Staaten kein Interesse haben können. Wenn in den ärmeren Erdteilen neue Virusvarianten entstehen sollten, gegen welche die bisherigen Vakzine machtlos sind, dann wären auch wir schnell wieder in den Lockdown zurückgeworfen. Die bessere Impfstoffverteilung, die in Rom versprochen wurde, sollte nun aber auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Beim Klimaschutz gab es nur wenige Fortschritte wie die Vereinbarungen, keine Kohlekraftwerke mehr zu finanzieren und die Klimaneutralität früher zu erreichen."/yyzz/DP/he