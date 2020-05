Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Grenzöffnungen in Europa

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Grenzöffnungen in Europa:

(...) Manche vergessen, dass auch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie Freiheit ihre Grenzen hatte - in der Freiheit des anderen und in anderen Werten von grundlegendem Rang. Auch die Grenzen zwischen den europäischen Staaten waren immer da, auch wenn dort nicht mehr regelmäßig kontrolliert wurde. (...) Öffnen kann man nur und erst, wenn die Lage beherrschbar erscheint. Insofern ist es vernünftig, dort zum früheren Zustand zurückzukehren, wo sich auf beiden Seiten der Grenze die Lage ähnelt, wie das die Empfehlungen der Kommission vorsehen. Dort kann und muss möglichst viel Freiheit gewährt werden. Verantworten müssen das die Staaten, in Deutschland zudem die Bundesländer - und, gleichsam an der Corona-Front, die Kommunen und Kreise. Und wo sich die Gefahr für alle wieder vergrößert, muss wieder eingedämmt werden.(...)