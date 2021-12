Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Impfpflicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Impfpflicht:

Nun also doch: Was kategorisch ausgeschlossen wurde, die Impfpflicht, wird voraussichtlich spätestens im Februar kommen. ... Bund, Länder, Kommunen und Verbände haben es nicht vermocht, eine durchdachte Impfstrategie zu präsentieren. ... Auch über den Leichtsinn im Sommer, die Impfzentren zum Auslaufmodell und die Impfpflicht für überflüssig zu erklären, ließe sich gnädig hinwegsehen, wenn gleichzeitig in der Schublade ein Einsatzplan für alle Fälle herangereift wäre. Davon ist nichts zu sehen. Stattdessen hat eine kleine Minderheit, die Impfunwilligen, das Land im Griff ... Nun tun sich neue Logistikprobleme auf, ausgerechnet in dem Augenblick, in dem die Impfbereitschaft endlich so hoch ist wie gewünscht. Das ist unprofessionell, zum Verzweifeln, ja tragisch. .../yyzz/DP/mis