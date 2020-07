Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kindesmissbrauch bestrafen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kindesmissbrauch härter bestrafen:

"Die Täter fühlen sich nicht nur sicher. Sie sind es auch. Denn die Ermittler kommen nicht an ihre Daten. Hier muss man sich in der Tat entscheiden: Überragt der Kampf gegen Gewalt an Kindern den Datenschutz - oder nicht? Es muss doch möglich sein, sowohl dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung Genüge zu tun - und trotzdem Licht in den finstersten Teil des Netzes zu bringen. Über die Vorratsdatenspeicherung muss neu nachgedacht werden - auch über den bewusst negativ konnotierten Begriff. "Alle Instrumente nutzen" - das klingt gut. Ist aber offenbar nicht so gemeint. Hier wirkt wohl eine lange gewachsene Abstumpfung gegenüber Gewalt an Kindern in vermeintlich fortschrittlichen Milieus nach, die nur nicht Gewalt genannt und erst recht nicht verfolgt wurde. Es ist an der Zeit."/DP/jha