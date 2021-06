Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Klimapolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Klimapolitik:

"Ohne Not bringt Baerbock jetzt 16 Cent ins Spiel. Das ist ein gegriffener Betrag, denn woher weiß sie, wie genau sich ein höherer CO2-Preis niederschlagen würde? (...) Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Klimapolitik eben ihren hohen Preis hat. Darüber schweigen Scholz und Scheuer lieber. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Preisbildung, die sich eines Tages auch im Verkehrsbereich am Handel mit CO2-Zertifikaten zu orientieren hat, bei 16 Cent höheren Spritpreisen nicht haltmachen wird. Mit der sozialen Abfederung der Klimapolitik hätten sich SPD und Union also längst intensiver beschäftigen müssen. (...) Bislang setzt nur die FDP mit Vernunft dagegen (auch wenn die "Benzinpreisbremse" nicht ernst zu nehmen ist). Bis zur Bundestagswahl ist noch Zeit. Vielleicht schaffen es auch noch CDU, CSU und SPD."/al/DP/he