Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ministerpräsidentenkonferenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ministerpräsidentenkonferenz:

"(...) Es gibt nur einen guten Grund, Kontaktbeschränkungen nicht sofort (wie am Dienstag vom RKI gefordert), sondern erst kommende Woche (wie Stunden später von Bund und Ländern beschlossen) zu verhängen: dass man den zermürbten Bürgern nicht auch noch die Feiertagspläne durchkreuzen will. Statt das klar zu sagen, redete der Kanzler von einer "seltsamen Zwischenzeit" zwischen der (auf bedrohlichem Niveau) abflauenden Delta- und der aufziehenden Omikron-Welle. Das klang fast so, als wäre es klug, mit Maßnahmen auf den abermaligen Anstieg der Infektionszahlen zu warten statt vorzubeugen. Das Gegenteil wäre richtig. (...)"/