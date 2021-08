Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Polen / Neues Mediengesetz

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Polen / Neues Mediengesetz:

(.) Wenn es hart auf hart kommt, hat die PiS von Jaroslaw Kaczynski offenkundig noch immer ausreichend Kraft, um Verbündete zu finden. Dass sie bei der Suche nicht wählerisch ist, passt in das Bild einer Partei, die sich von bösen Mächten verfolgt sieht. Polens Opposition, in der der frühere Ministerpräsident und EU-Ratspräsident Donald Tusk wieder eine führende Stellung einnimmt, hat sich abermals zu früh gefreut. Das formale Auseinanderbrechen der Koalition hat die Regierung nicht gestürzt. (.) Eine wichtige Rolle könnte am Ende spielen, dass die Regierung mit dem Mediengesetz die Vereinigten Staaten nachhaltig irritiert hat. Wenn Kaczynski meint, er könne die Partner in der Europäischen Union und die Vereinigten Staaten gleichzeitig gegen sich aufbringen, dürfte er sich verkalkuliert haben. (.)/yyzz/DP/zb