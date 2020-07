Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Präsidentenwahl in Polen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Präsidentenwahl in Polen:

"Die nationalkonservative Regierungspartei PiS hat nun mit dem Votum für ihren Kandidaten Andrzej Duda im Rücken drei Jahre Zeit bis zur nächsten Parlamentswahl, um ihren Umbau Polens in einen autoritären Staat fortzusetzen. Die Ankündigung führender PiS-Politiker während des Wahlkampfs, nach einem Sieg werde man bei den Medien "Ordnung" schaffen, lässt Schlimmes befürchten. Man sollte nicht darauf hoffen, dass Duda in seiner zweiten Amtszeit plötzlich damit beginnt, als Korrektiv zur Regierung aufzutreten. (...) Umso wichtiger für Polens Zukunft ist es daher, was Rafal Trzaskowski und die Opposition aus ihrem relativen Erfolg machen: Schaffen sie es, das große liberaldemokratische Lager zu konsolidieren, das vor allem in den jüngeren Generationen viele Anhänger hat?"/al/DP/nas