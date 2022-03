Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Sanktionen gegen Russland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Sanktionen gegen Russland:

"Die Abkehr von russischen Energielieferungen (...) ist auf Dauer angelegt, und sie kommt weit schneller, als das selbst noch vor ein paar Tagen vorstellbar war. (...) Russland muss sich auf den Verlust seiner wichtigsten Kunden einstellen, damit sind tragende wirtschaftliche Säulen in Putins Reich zumindest mittelfristig einsturzgefährdet. Es gab schon nichtigere Anlässe für eine Palastrevolte. Auf dem militärischen Feld kann Putin einstweilen weiter auf die Selbstabschreckung des Westens zählen. Das Theater um die polnischen MiG-29 zeigt, wie viel Eindruck sein nukleares Säbelrasseln bis ins weit entfernte, aber ballistisch erreichbare Washington gemacht hat. (...) Das Schicksal der tapferen Ukrainer hängt davon ab, was zuerst fällt: die militärische Front in ihrem Land oder die politische in Moskau."/al/DP/ngu