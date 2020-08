Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Spanien und Mallorca

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montag) schreibt zu Spanien und Mallorca:

"Vielleicht stand nichts so sehr für das Gefühl der vermeintlichen Beherrschung des Virus wie der Flug nach Spanien, gar Mallorca in den Urlaub. Und nun das: Nahezu das ganze Land ist von der Bundesregierung zum Risikogebiet erklärt und mit einer Reisewarnung versehen worden. Die Entscheidung ist konsequent und richtig. Ob Lieblingsinsel oder nicht - die festgelegten Kriterien müssen für jeden Ort der Welt gelten. Die Entscheidung ist für Spanien, dessen Land und Leute schon sehr unter dem Virus gelitten haben, ein weiterer harter Schlag. (...) Die Pandemie ist auch deswegen so anstrengend, weil sich mit ihr kaum planen lässt. Immer einleuchtender wird, warum einige Wissenschaftler nun nicht von einer ersten oder zweiten Corona-Welle sprechen, sondern von der Dauerwelle."/zz/DP/men