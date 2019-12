Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Verteidigungsministerium

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Verteidigungsministerium:

"(.) Nun steht Kramp-Karrenbauer in der Pflicht, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um zur Aufklärung beizutragen. Das ist schon deswegen nicht einfach, weil sie auch auf die Mitwirkung ihrer Amtsvorgängerin angewiesen ist - und zudem ohnehin jeder ihrer Schritte mit der Testfrage verbunden ist: "Kann sie Kanzlerin?" Aber auch von der Leyen ist nicht deshalb aus dem Schneider, weil sie ein neues Amt innehat. Die EU-Kommissionspräsidentin von Macrons Gnaden muss jeden Verdacht der Vertuschung und natürlich auch der zweifelhaften Vergabe von Aufträgen ausräumen. Solche Vorwürfe wiegen schwer und können fortwirken. Es war hoffentlich nur Zufall, dass die auch von der polnischen PiS-Partei getragene Leyen in ihrer Antrittsrede vor dem Europäischen Parlament das Thema Rechtsstaatlichkeit kaum erwähnte."/yyzz/DP/nas