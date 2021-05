Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Vonovia und Deutsche Wohnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Vonovia und Deutsche Wohnen:

"Rund 500 000 Wohnungen werden Vonovia nach der Übernahme der Deutsche Wohnen hierzulande gehören, vorausgesetzt, die Aktionäre und das Bundeskartellamt stimmen (...) zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass beides so eintritt, ist hoch, entsprechend groß sind die Sorgen von Mietervertretern angesichts der sich abzeichnenden Macht auf dem Wohnungsmarkt. In Berlin fühlen sich die Initiatoren des Volksbegehrens "Deutsche Wohnen & Co enteignen" bestätigt, ihr Vorhaben noch stärker voranzutreiben, auch wenn ein solcher Eingriff sowohl rechtlich als auch finanziell noch waghalsiger wäre als das gescheiterte Mietendeckel-Experiment. Auf Bundesebene zeichnen sowohl Linke als auch Grüne und SPD ein Bild, in dem private Wohnungsunternehmen Gegner der Mieter sind, weshalb es gelte, sie mit noch strengeren Regulierungen zu zähmen."/al/DP/he