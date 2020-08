Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wirtschaftklima

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wirtschaftklima:

"(...) Acht Prozent Wachstum im dritten Quartal hatten die fünf großen Wirtschaftsforschungsinstitute im April noch erwartet. Mittlerweile ist wohl eher die Hälfte realistisch, wie zuletzt auch vom Sachverständigenrat prognostiziert. Doch schon haben Skeptiker wieder Oberwasser. Das überrascht nicht weiter: Die Corona-Pandemie grassiert. In Spanien und Frankreich, zwei Märkten im Euroraum, ist die wirtschaftliche Erholung vom Jahrhunderteinbruch ins Stocken geraten. Nicht besser sieht es in Amerika aus, bis zur Krise größter Absatzmarkt der deutschen Wirtschaft. Die Unsicherheit ist hoch, und eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau allenfalls Ende kommenden Jahres zu erwarten. Das Auslandsgeschäft hat sich so kurzerhand vom Wachstumsmotor zur Achillesferse der deutschen Wirtschaft entwickelt. (...)"/yyzz/DP/nas