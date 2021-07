Pressestimme/'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Ende des Afghanistan-Einsatzes

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr:

"Die vergangenen dreißig Jahre waren geprägt von westlichen Interventionen im Namen von Stabilität und Menschenrechten. Dem (neo-)liberalen Zeitgeist entsprechend, erschien es fast natürlich, Freiheit und Bürgerrechte notfalls mit Gewalt durchzusetzen. Sieht man vom Balkan ab, so endeten diese Kriege meist mit Misserfolgen. Nach dem Irak und Libyen ist Afghanistan der dritte Schauplatz, auf dem der Westen, allen voran die lange so einsatzfreudigen angelsächsischen Mächte, zu lernen hatte, dass sich die Dinge militärisch nicht immer zum Besseren wenden lassen. Osama Bin Laden ist tot, aber Al Qaida gibt es in Afghanistan immer noch, heute auch den IS. Und die Taliban haben gute Chancen, demnächst die Inseln der Aufklärung zurückzuerobern, die im Schutz der internationalen Truppen entstanden sind."/ra/DP/jha