Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum EZB-Urteil

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum EZB-Urteil:

"Das gab es noch nie in der Geschichte der Europäischen Union. Deutschland verweigert die Gefolgschaft - sein höchstes Gericht nennt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs "schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar" und rechtswidrig, weil gleichsam außerhalb der vertraglichen Grundlagen ergangen. Nach zahlreichen "Ja, aber"- Entscheidungen, in denen an die demokratische Legitimation der EU erinnert wurde, ist das nun das Nein. Es ist aber kein Bruch mit der bisherigen Linie des Verfassungsgerichts. Im Gegenteil: Karlsruhe hätte sich lächerlich gemacht, hätte es ein weiteres Mal gedroht, aber wieder nicht Ernst gemacht. Und es sollte auch kein Bruch mit der EU sein. Denn wenn die EZB sich vertragskonform verhält, ändert sich nichts."/yyzz/DP/nas