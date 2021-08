Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Klimaschutz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Klimaschutz:

"Drei Monate wird es noch dauern, bis sich die Staats- und Regierungschefs der Welt in Glasgow darüber verständigen müssen, wie sie die Dynamik des Klimawandels und dessen zerstörerische Folgen für das Ökosystem Erde doch noch so eindämmen können, dass dieser Planet auch in hundert Jahren weiterhin unter menschenwürdigen Bedingungen bewohnbar sein wird. Ganz so viel Verantwortung haben die Politiker, die sich um ein Mandat für den nächsten Deutschen Bundestag bewerben, nicht - aber auch nur noch wenige Wochen, um den Bürgern zu erklären, wie sie es im Fall des Falles mit dem Klimaschutz hielten. (...)"/be/DP/men