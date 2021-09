Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Online-Steueranzeige-Portal:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Online-Steueranzeige-Portal:

"Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant." Diese gereifte Erkenntnis erfährt gewöhnlich viel Zuspruch. In der Steuerverwaltung gilt das offenkundig nicht. Die Finanzverwaltung arbeitet schon lange gern mit solchen - neutral formuliert - Hinweisgebern. (.) Nun hat der Fiskus in Baden-Württemberg also den Kampf gegen den Steuerbetrug auf andere Weise verschärft. Die Kritik ist laut und harsch. Viele sprechen von Denunziantentum - zu Recht. Abwiegelnd heißt es in Stuttgart zwar, niemand müsse befürchten, dass die Steuerverwaltung vor der Tür stehe, nur um die Verträge mit der Putzfrau oder dem Gärtner zu überprüfen. Doch mit genau solchen Anzeigen ist vor allem zu rechnen. Das sind keine schönen Aussichten für das Miteinander im Land. Der allgemeine Aufruf des Staates zum Anschwärzen geht zu weit./yyzz/DP/ngu