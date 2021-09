Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Anti-Laschet-Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Strom der Anti-Laschet-Stimmung:

"Armin Laschet hat den Augenblick verpasst, den Vorsitz der Unionsfraktion an sich zu reißen. (...) Aber hätte es diesen Augenblick mit Aussicht auf Erfolg für ihn überhaupt gegeben? Viele Abgeordnete werden sich am Dienstagabend an die Fraktionssitzung im April erinnert haben, in der es um die Auswahl des Kanzlerkandidaten ging. Das Ergebnis ist bekannt. Seither gilt Markus Söder als der Kandidat der "Basis", einzig deshalb, weil damals die Anhänger Söders weit besser organisiert waren als die Laschets. So ging es in den Wahlkampf, und nach dieser Wahl steht es um Laschets Rückhalt noch schlechter als vor ihr. Seine Gegner oder diejenigen, die sich von ihm abwenden, sind auch jetzt wieder am Drücker oder schwimmen im Strom der Anti-Laschet-Stimmung mit."/ra/DP/jha