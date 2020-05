Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Buchmesse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Buchmesse:

"Frankfurt (...) hat sich ein Hygienekonzept überlegt, das funktionieren kann. Die Messe wird eine andere sein, sie wird sich dadurch neu kalibrieren. Es werden weniger Menschen kommen dürfen, aber diejenigen, die hineinkommen, werden sich so sehr darüber und darauf freuen, dass sie selbstverständlich die Auflagen einhalten werden. Sie werden in Frankfurt nämlich kein Oktoberfest feiern, sondern ihre Lust am Buch in den weitläufiger eingerichteten Messehallen im Wortsinn begehen. (...) Frankfurt könnte mit dem Projekt Buchmesse, das nach dieser Ansage nur noch unter größten Schwierigkeiten abgesagt werden kann, ein Beispiel dafür sein, wie es in der deutschen Messelandschaft bis zur Entwicklung eines Impfstoffs weitergehen kann. Insofern ist die Entscheidung tatsächlich ausgewogen, anziehend und sogar avantgardistisch."/yyzz/DP/fba