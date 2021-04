Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Corona-Notbremse

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Corona-Notbremse:

"Wer, wie die Grünen, noch härtere Maßnahmen will, der setzt sich dem Vorwurf aus, die Lage im Land nicht mehr richtig einzuschätzen oder einseitig für diejenigen einzutreten, die sich diese Härte leisten können. Die FDP, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, gehört nicht dazu. Sie zieht gegen zu viel Härte zu Felde, in der Hoffnung, dass eines nicht fernen Tages die herdenimmunisierte Öffentlichkeit sich mehr mit ungerechten Überreaktionen als mit Entscheidungsnöten der Regierungen beschäftigt. (...) Die Corona-Politik für den Parteienstreit für ungeeignet zu halten, wie Armin Laschet es gerne wiederholt, ist deshalb müßig. Der Streit ist längst da und hat immerhin dazu beigetragen, dass der Bundestag nicht ganz so heftig durchpeitschen konnte, wozu die Länder nicht in der Lage waren."/yyzz/DP/nas