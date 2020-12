Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Coronavirus-Mutation

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Coronavirus-Mutation:

"Was für ein Zeichen: Während des zähen Ringens um einen halbwegs geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union stellen Staaten auf dem Kontinent den Flugverkehr von der Insel ein oder erwägen Einreisesperren. Der Grund (...) hat nichts mit dem Brexit zu tun, verdeutlicht aber einmal mehr, in welcher Schicksalsgemeinschaft nicht nur Europa, sondern alle Länder dieser Erde leben. Die Absicht, möglichst koordiniert zu handeln, wird dabei mitunter von der Pflicht zur unmittelbaren Gefahrenabwehr überholt, die gegenüber den eigenen Bürgern besteht. (...) Dass auch Eilmaßnahmen legitimiert sein müssen, gehört mittlerweile zum gesicherten Erfahrungsschatz der Krise. Das gilt für die Zuständigkeit über parlamentarische Beteiligung bis hin zur angemessenen Anwendung einer Maßnahme im Einzelfall. (...)"/be/DP/nas