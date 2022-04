Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur EU-Sanktionsdebatte

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur EU-Sanktionsdebatte:

"Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte das Paket als Antwort auf die mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in Butscha dar. Aber es spielen erkennbar auch andere Faktoren eine Rolle, die die europäische Politik in diesem Jahrhundertkonflikt von Anfang an beeinflussten: Uneinigkeit unter den Mitgliedstaaten, Minimierung des eigenen Schadens, Steigerungsmöglichkeiten für künftige Runden.... Worauf es derzeit wirklich ankommt, sind Waffenlieferungen. Die Vorstellung, die Ukraine werde den Krieg ohnehin verlieren, ist nun hoffentlich auch aus den Berliner Köpfen verschwunden. Der Westen hat der Ukraine die Sicherheit der NATO verweigert. Wenigstens die schweren Waffen, die das Land fordert, sollte man liefern, so viel und so schnell es geht. Die Ukraine hält die Front, die Europa von der Barbarei trennt."/kkü/DP/nas