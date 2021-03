Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Lage der CDU

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Lage der CDU:

"Armin Laschet und die CDU sitzen in der Falle. Sie können sich nicht allzu sehr von den sechzehn Regierungsjahren Ange-la Merkels distanzieren, sie können aber auch nicht "Weiter so" sagen. Noch schwieriger ist die Lage für sie geworden, seitdem sich das Ansehen Merkels von dem der CDU abgekoppelt hat und Merkel keine Anstalten macht, die Partei, die sie ins Kanzleramt gebracht hat, zu schonen. Ihr Frontalangriff gegen Laschet zur besten Sendezeit ist die Fortsetzung ihres Um-gangs mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Laschet bleibt darauf nichts anderes übrig, als zu beteuern: "Wir werden das besser machen.""/be/DP/fba