Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Lockerung der Virus-Maßnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Lockerung der Corona-Maßnahmen

Da hat der Kanzleramtsminister Helge Braun recht: Der Weg in den Corona-Ausnahmezustand ist viel einfacher - für die Politiker wie für die Bevölkerung - als der Weg zurück in die Normalität. (...) Es gibt Lernaufgaben für alle: Die Politik muss begreifen, dass sie nach dem machtvollen Moment, da ihr Befehl alle Räder stillstehen ließ, nun den schrittweisen Machtverlust zulassen muss und dass das beruhigende Empfinden, alles im Griff zu haben, sich nicht durch immer neue schwindelerregend hohe Stillhalte-Zuschüsse verlängern lässt. Die Bevölkerung muss lernen, dass sie ihre Freiheit(en) mit neuer Verantwortung zurückerhält und dass in der anhaltenden Bedrohungskrise der Einzelne die Rechenschaft für sein Handeln nicht an den Staat delegieren kann, sondern diese selbst ablegen muss. (...)/be/DP/mis