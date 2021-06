Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur verantwortungslosen UEFA

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur verantwortungslosen

UEFA:

"(.) in Großbritannien, wo das Finale stattfinden soll, hat Premierminister Johnson den eigentlich für diesen Montag angekündigten "Tag der Freiheit", an dem die Corona-Maßnahmen aufgehoben werden sollten, um einen Monat verschoben (.) Die UEFA scheint das nicht zu berühren: Sie droht London mit dem Entzug des Finales, wenn es dafür keine Ausnahmeregeln gibt. Damit bleibt der Verband unter verschärften Bedingungen bei jener Verantwortungslosigkeit, mit der er schon darauf beharrt hat, dass alle Spiele vor Zuschauern ausgetragen werden. Wie ernst es der UEFA mit ihren Bekenntnissen zum Kampf gegen Corona wirklich ist, sieht man an der Laxheit, mit der Hygienemaßnahmen - wie in München - gehandhabt werden, und an ihrer Begeisterung für das Superspreader-Event in Budapest. (.)"/yyzz/DP/he