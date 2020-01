Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Wahl in Taiwan

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wahl in Taiwan:

"Eigentlich müsste der Ausgang der Wahl in Taiwan Grund genug sein für Peking, seine Strategie zu überdenken. Schließlich hat die taiwanische Jugend gerade unmissverständlich klargemacht, dass sie mit China so wenig wie möglich zu tun haben will. Doch anstatt den Wählerwillen zur Kenntnis zu nehmen, verkündete Peking trotzig: Der "historische Trend" einer Wiedervereinigung sei durch nichts und niemanden aufzuhalten. Eine Korrektur der eigenen Position, die womöglich als Schwäche ausgelegt werden könnte, ist nicht die Sache der Kommunistischen Partei. Schon gar nicht unter Xi Jinping, der am liebsten mit der Einverleibung Taiwans sein nationalistisches Projekt eines Wiedererwachens der chinesischen Nation krönen würde. Taiwan ist ein Sehnsuchtsort in der Ideologie der Kommunisten."/yyzz/DP/he