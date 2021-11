Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Impfpflicht/Pflegekräfte

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Impfpflicht/Pflegekräfte:

Zwar besteht die Gefahr, dass manche Pflegekräfte ihren Job aufgeben oder sich krankmelden, um der Impfpflicht zu entgehen. Dass es aber nicht unmöglich ist, diese Pflicht im Gesundheitssektor dennoch durchzusetzen, haben andere Länder gezeigt. Und das Motto "lieber rücksichtslose Pfleger als keine" sollte kein Maßstab für die Altenpflege sein. Erfolgversprechender wäre, diesen Beruf durch mehr Wertschätzung, bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen so attraktiv zu machen, dass die Beschäftigten ihn nur ungern aufgeben. Wer die ihm anvertrauten Menschen aber nicht schützen will, hat in diesem Job ohnehin nichts zu suchen./yyzz/DP/mis