Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Trump/Corona:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Trump/Corona:

"Es wäre wünschenswert, wenn daraus bei Corona-Verharmlosern die Einsicht erwüchse, wie wichtig Maskentragen und Abstand zur Bekämpfung der Pandemie sind. Allein, ein solcher Umschwung ist kaum zu erwarten. Denn Vernunft spielt in diesem US-Wahlkampf keine große Rolle. Es geht darum, stärker zu wirken als der jeweils andere alte Mann. Das Eingeständnis, vorher falsch gehandelt zu haben, wird Trump also im Wahlkampf nicht machen - sofern er diesen noch weiterführen kann. Es würde seinem vorher als schwach verunglimpften Gegner Joe Biden viel zu sehr in die Hände spielen. Und welche glaubwürdige Kehrtwende in der Politik könnte Trump bis November auch noch vollziehen?"/yyzz/DP/edh