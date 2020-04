Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zu Ungeduld in der Corona-Krise

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse!" zu Ungeduld in der Corona-Krise:

"Während frühere Generationen ganz selbstverständlich meistens zu Hause waren, ist das heute für viele ein schwer zu ertragender Ausnahmezustand. Wer aber als Erwachsener über das Leben zu Hause klagt, muss sich grundsätzliche Fragen stellen. Denn wenn seine Partnerschaft, seine Familie oder auch sein Single-Dasein sonst nur mit Dauer-Ablenkung zu ertragen ist, führt er das falsche Leben im vermeintlich richtigen. Die Ungeduld erwächst aus dem Unbehagen an der Gegenwart. Der Rückzug kann zur Quelle für Selbstreflexion, Kreativität und Geduld werden. Viele haben in der Zeit vor Corona jedoch verlernt, mit sich selbst allein zu sein - das liegt nicht nur an der Dauerpräsenz sozialer Medien. Auch das analoge Leben war darauf ausgerichtet, stets woanders zu sein, woanders zu essen, sich woanders zu treffen. All das soll und wird irgendwann wieder möglich sein - das Bedürfnis danach ist so groß, dass es immer einen Markt dafür geben wird. Die Krise wird uns also keinesfalls in die Steinzeit zurückwerfen. Aber, sofern wir gesund bleiben, hoffentlich auf uns selbst."/zz/DP/he