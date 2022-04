Pressestimme: 'Frankfurter Neue Presse' zur China-Politik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zur China-Politik:

"Deutschland, dessen wichtigster Handelspartner China ist, muss sich also mit seinen europäischen Nachbarn bald überlegen, wie das Verhältnis zu Peking aussehen soll. "Wandel durch Handel", also eine Demokratisierung, hat sich als Illusion entpuppt. Im Gegenteil: Trotz globalen Handels gibt es erstmals mehr autokratische als demokratisch regierte Staaten. Die wirtschaftlichen Verflechtungen mit der autokratischen Großmacht China sind jedoch enger als mit Russland, globale Klimaschutzbestrebungen ohne Einbeziehung Pekings sinnlos. In diesem Spannungsfeld muss Europa prüfen, wo es seine einseitigen Abhängigkeiten verringern und sich selbst stärken kann. Denn China ist kein Akteur am Rande, sondern die große Herausforderung der Zukunft."/yyzz/DP/nas