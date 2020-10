Pressestimme: "Frankfurter Neue Presse" zur Kritik an Heils Homeoffice-Plänen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die 'Frankfurter Neue Presse' zur Kritik an Heils Homeoffice-Plänen:

"Dass die Arbeitgeber sich ungern auf einen Rechtsanspruch festlegen lassen, ist keine Überraschung - ein solcher schränkt schließlich ihre Befugnisse ein. Aber auch Gewerkschaften fürchten um ihre Macht, wenn Mitarbeiter sich zu Hause vereinzeln - vielleicht hat Heil deswegen seinen im Frühjahr angekündigten generellen Rechtsanspruch auf klägliche 24 Tage abgeschwächt. Die Realität jedoch ist schon weiter und hat die SPD mal wieder überholt. Die allermeisten Betroffenen haben in der Pandemie bewiesen, dass sie zu Hause verantwortungsvoll arbeiten können, und Gefallen daran gefunden. Wer das Rad zurückdrehen will, wird damit langfristig keinen Erfolg haben. Und eine SPD, die an den aktuellen Bedürfnissen der Arbeitnehmer vorbeigeht, ist endgültig eine Partei von gestern."/yyzz/DP/fba