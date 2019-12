Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu gesunkenen Großspenden an Parteien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu gesunkenen Großspenden an Parteien:

"Wenn Konzerne Spenden an politische Parteien stoppen, dann gefährdet das nicht die Demokratie. Die Parteien wirken auch weiter an der politischen Willensbildung mit. Sie mögen in den letzten Jahren Budget-Einschnitte zu verkraften gehabt haben. Aber sie stehen keinesfalls kurz vor der Pleite. Handlungsfähig sind sie wie eh und je. Außerdem sind Großspenden keinesfalls die einzige Säule, auf der die Finanzierung der Parteien ruht. Staatliche Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge sind sehr viel wichtiger. Weniger Großspenden von Unternehmensseite können dazu führen, dass die Glaubwürdigkeit der politischen Akteure gestärkt wird. Je weniger Geld an Parteien fließt, desto geringer der argumentative Nährboden für Verschwörungstheoretiker, die wittern, dass politische Entscheidungen käuflich sein könnten. Es gilt in polarisierten Zeiten wie heute, schon den Eindruck zu vermeiden, dass es so sein könnte."/ra/DP/nas