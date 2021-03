Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Maskenaffäre/Union

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Maskenaffäre/Union:

"Der Skandal um sechsstellige Provisionen für Maskengeschäfte, durch die sich zwei Parlamentarier bereichert haben, hat zwar keine Parallele zur Dimension der illegalen Spendenpraxis des langjährigen CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Helmut Kohl. Ähnlich ist aber das Ausmaß der Empörung und Erschütterung in der Bevölkerung über moralische Verkommenheit in der Politik. Zumal viele Menschen in der Corona-Krise wundgerieben sind, weil sie keine Einnahmequellen mehr haben. Insofern ist es gar nicht so "absurd", wie CDU-Chef Armin Laschet meint, die Affären miteinander zu vergleichen. Wenn die Fraktionsspitze nun aufräumen will, ist das schön. Aber diese Entschlossenheit entstand erst durch massiven Druck von außen."/yyzz/DP/men