Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Verfassungsschutzbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" (Freitag) schreibt zu Verfassungsschutzbericht/Rechtsextremismus:

"Die Gefahr kommt von rechts. Jahrelang haben gerade Politiker der Union diese Bedrohung relativiert und kleingeredet. Jetzt können sie nicht mehr wegschauen. Denn auch sie sind zur Zielgruppe der Nazis geworden. In Deutschland sind wieder Nationalsozialisten unterwegs, und zwar Tausende. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht zeigt in erschreckenden Zahlen, wie der Rechtsextremismus wächst. Diese Nazis greifen die Demokratie und die Demokraten an. Und genau die müssten Politik und Polizei verteidigen. Leider ist kein Verlass darauf, dass alle in den Sicherheitsbehörden ihr Handeln danach ausrichten. Das rechtsextreme Netzwerk, das auf Polizeicomputer zugreift, um Drohungen zu versenden, die Ermittlungen, die bisher im Sande verlaufen - all das lässt Schlimmes befürchten. Diese Nazistrukturen müssen zerschlagen werden."/yyzz/DP/men