Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu vierter Welle

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu vierter Welle

Was muss geschehen, damit die Gesellschaft glimpflich durch den Corona-Herbst kommt? Zentral ist die Impfkampagne. Sie ist aktuell die größte Herausforderung. Seit Tagen dümpelt Deutschland bei circa 61 Prozent Doppelimpfungen herum. Es ist also höchste Zeit für kreative Ideen. Doch eine Impfwoche, wie sie Bund, Länder und der Handel ab Montag durchführen wollen, reicht nicht. Wie wäre es mit Impfprämien? Die nächste Stufe, um die vierte Welle zu verlangsamen, wäre das 2G-Modell - bei dem nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen oder in Restaurants bekommen. Wer sich durch Geldgeschenke nicht beeindrucken lässt, kann womöglich durch Einschränkungen überzeugt werden./al/DP/zb