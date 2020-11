Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum 15. Jahrestag von Merkels Amtsantritt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zum 15. Jahrestag von Merkels Amtsantritt:

"Angela Merkel, die am Sonntag vor genau 15 Jahren die Regierungsgeschäfte übernahm, hat nach außen immer den leiseren Ton und die unaufgeregte Ruhe gepflegt. Das wirkte und wirkt auf viele Menschen angenehm, verständlicherweise. Aber es hat auch eine andere Seite. Die Parole "Sie kennen mich" steht für Merkels erstaunliche Fähigkeit, einem menschlichen, aber politisch problematischen Bedürfnis zu entsprechen: Vertraut mir, so ihre Botschaft, ihr könnt in etwa so weitermachen wie bisher, ich passe schon auf. Dahinter blieb die Unfähigkeit oder der Unwille, das Land zu reformieren, viel zu lange verborgen: Den Klimaschutz, die Digitalisierung, soziale Brüche aller Art hat das Land, von "Mutti" in angenehmen Dämmerzustand versetzt, weitgehend verschlafen. Dieses Erbe sollte ihr Nachfolger nicht antreten."/yyzz/DP/fba