Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Re-Start der Fußball-Bundesliga

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Re-Start der Fußball-Bundesliga

Der erste Härtetest ist also bestanden. Die Chance, dass das Produkt die Saison übersteht, ist gewachsen. Manche Wut auf den Unterhaltungsbetrieb, der sich wie echoverstärkte Kreisklasse anfühlte, könnte in eine arg gedimmte Leidenschaft münden. Die Begeisterung im Ausland wirkt ungleich größer als das Fußballlebensgefühl hierzulande. Wenn Medien aus aller Welt "Das deutsche Wunder" bejubeln und sogar das "Wall Street Journal", "El Pais" und die "Financial Times" die Bundesliga in einer Vorbildrolle entdecken, ist das eine nette Begleiterscheinung, die der DFL eines Tages die internationalen Medienerlöse mehren könnten. Dann wäre Deutschland auf diesem Gebiet sogar ein Krisengewinner. Aber gemach: Auch Wunder können verblassen. Wenn nur einige wenige der mehr als eintausend Profis der Ersten und Zweiten Bundesliga das Virus zurück in den Spielbetrieb tragen und Gesundheitsämter darauf ohne Gnade vor dem Geschäftsbetrieb reagieren, droht die skurrile Versuchsanordnung zu scheitern./yyzz/DP/mis