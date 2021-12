Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum Start der Ampelkoalition

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Start der Ampelkoalition:

"Allzu frühe Urteile sind auch nicht besser als Vorschusslorbeeren. Allerdings: Am selbst gewählten Motto "Mehr Fortschritt wagen" muss die neue Regierung schon messen lassen, was sie sich zum Programm gemacht hat. Soll das, was im Koalitionsvertrag steht, schon der "Fortschritt" sein? Das versprochene "Wagnis" gar? Oder stellt das Motto eher eine Beschwörungsformel dafür da, dass die Ampel-Parteien besser werden wollen als ihr Programm? Zu hoffen wäre es. Denn weder werden sie bei der Corona-Bekämpfung so weitermachen können, wie sie angefangen haben. Noch wird das Versprechen haltbar sein, Klimaschutz ohne zusätzliche Einnahmen der öffentlichen Hand und mit einem Verkehrsminister, der am liebsten Kfz-Steuern senken würde, wirksam und sozial zu gestalten. Ja, Fortschritte zeichnen sich ab. Aber aufs "Wagen" müssen wir noch warten."