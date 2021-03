Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Corona-Testpflicht für Unternehmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Corona-Testpflicht für Unternehmen:

"Wie sich viele Unternehmen bei der Pandemiebekämpung verhalten, ist inakzeptabel. Auf Wunsch der Bundesregierung sollen sie Corona-Schnelltests gratis zur Verfügung stellen, wenn Homeoffice unmöglich ist. Doch ohne Druck passiert nichts, wie eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags zeigt: Vier von fünf Firmen bieten derzeit keine Tests an. Ein Sprecher der Arbeitgeberverbände sagte zudem, "Tests seien unmöglich in alle Arbeitsabläufe integrierbar". Auf gut Deutsch: Das kostet Geld und ist umständlich. Bis spätestens 12. April will Minister Spahn prüfen, ob die private Wirtschaft ohne Vorschriften Tests eingeführt hat. Bis dahin müssen die Gewerkschaften den Druck massiv erhöhen. Wenn die Regierung es nicht schafft zu liefern, dann müssen die Berufstätigen ihre Rechte selbst erstreiten."/be/DP/jha