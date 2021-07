Pressestimme: 'Freie Presse' zu Arbeitsmarkt

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Arbeitsmarkt:

"Die deutsche Wirtschaft lässt die Coronakrise allmählich hinter sich. Trotz der positiven Entwicklung müssen jetzt alle wachsam sein. Die vierte Welle der Coronapandemie baut sich gerade auf. Die deutsche Wirtschaft befindet sich immer noch in einer fragilen Phase. Ein neuer Lockdown wäre für viele Branchen fatal. Das muss unbedingt vermieden werden. Damit die Wirtschaft und damit auch der Arbeitsmarkt weiter Fahrt aufnehmen können, muss in Deutschland wieder eine höhere Impfgeschwindigkeit erreicht werden. Hier stehen auch die Arbeitgeber in der Verantwortung, die Impfkampagne der Bundesregierung durch ihren Einfluss auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. Denn die Herdenimmunität ist der Schlüssel für einen echten Aufschwung."/zz/DP/he