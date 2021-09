Pressestimme: 'Freie Presse' zu Bundestagswahlergebnis in Sachsen

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Bundestagswahlergebnis in Sachsen:

"Im Freistaat gibt es keine Partei, die in der Lage wäre, für die demokratische Mitte in die Bresche zu springen, wenn die CDU ausfällt. Zwar kann die SPD auch in Sachsen deutlich zulegen. Weil sie aber von ganz weit unten kommt, bleiben am Ende ein komfortabler Vorsprung für die AfD und besagte blaue Landkarte übrig. Über die Gründe ist schon viel geschrieben worden. Sie sind in der Entwicklung der SPD seit 1990 zu suchen, haben aber auch mit der langjährigen Dominanz der CDU und dem an den Tag gelegten Staats- und Demokratieverständnis zu tun. Es war für andere nicht wachstumsfördernd. Kurzum: Das Wahlergebnis sieht aus wie ein großer Sieg der AfD, ist in Wirklichkeit aber eine Niederlage der CDU. Während letzteres in erster Linie für die Partei ein Problem ist, macht ersteres leider ganz Sachsen zu schaffen."/zz/DP/he