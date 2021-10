Pressestimme: 'Freie Presse' zu den Wirtschaftsprognosen

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu den Wirtschaftsprognosen:

"Man darf sich nichts vormachen: Wenn Deutschland auch in den 2030er-Jahren noch in der ersten Reihe der Industrienationen stehen will, dann muss es jetzt die Transformation seiner Wirtschaft vorantreiben und den Weg Richtung Klimaneutralität gehen. Am politischen Willen darf das nicht scheitern. Und am Geld erst recht nicht."/yyzz/DP/he