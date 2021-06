Pressestimme: 'Freie Presse' zu Impfung bei Kindern

CHEMNITZ (dpa-AFX) - Die "Freie Presse" zu Impfung bei Kindern:

"Die Abwägung zwischen Krankheits-Risiko und Impf-Nebenwirkung in der Altersgruppe verhindert eine generelle Empfehlung zur Kinderimpfung. "Kein vernünftiger Zweifel" besteht laut Stiko aber am Sinn der Impfung vorerkrankter Kinder. Für sie gibt's andere Risiken. Zwar mag die Politik neben solch individueller Abwägung auch nach Übertragungswegen in Schule und Kindergarten fragen. Druck auf die Kommission rechtfertigt das nicht. Doch muss auch Eltern, die ihr Kind nicht impfen lassen wollen, eins klar sein: Reiseveranstalter könnten andere Regeln setzen, als sonst gelten. Es kann sein, dass man vor Reiseantritt auf einen Impfnachweis pocht - eventuell auch fürs Kind. Das heißt Privatautonomie."