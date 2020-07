Pressestimme: 'Freie Presse' zu VW-Urteilen

CHEMNITZ (dpa-AFX) - 'Freie Presse' zu VW-Urteilen

"Manch ein VW-Käufer mag zwar Genugtuung über die ihm jetzt zustehende Entschädigung verspüren. Dass Volkswagen finanziell zur Verantwortung gezogen wird, ist sicher auch gerecht. Besonders lukrativ sind die nun zu erwartenden Zahlungen aber nicht. Am Ende werden die meisten ihr altes Auto weiterhin fahren. Der Stadtluft nutzen die BGH-Urteile daher leider nichts. Deshalb wäre es vielleicht besser gewesen, den Schaden dort zu reduzieren, wo er objektiv am größten ist - bei den Stadtbewohnern, die unter den Dieselstinkern am meisten leiden. Durch eine hohe Strafzahlung an den Staat, also an die Allgemeinheit, wäre das möglich gewesen."