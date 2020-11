Pressestimme: 'Freie Presse' zum Nato-Reformpapier

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zum Nato-Reformpapier:

"Der Vorschlag des Expertengremiums, die politische Zusammenarbeit innerhalb des Bündnisses zu stärken, ist sehr vage. Renitente Staaten lassen sich in der Regel auch durch politische Gespräche nicht einhegen. Und überhaupt: Nato-Entscheidungen sind doch auch bisher nie ohne eine politische Grundlage gefallen. Wer nicht mitmachen will, der sollte sich über einen Austritt aus der Nato Gedanken mache, statt die Solidarität weiter zu schwächen. Mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden dürfte zumindest das transatlantische Bündnis wieder mit mehr Vertrauen und gegenseitiger Achtung erfüllt werden. Kann sich aber in ein paar Jahren auch wieder ändern - je nach US-Präsidentschaft."/ra/DP/he