Pressestimme: 'Freies Wort' zu Impfstoffen

SUHL (dpa-AFX) - Die Zeitung "Freies Wort" zu Impfstoffen:

"Dennoch zeigen 77 Millionen Impfdosen, die noch in deutschen Lagern vorrätig sind, dass Lauterbach in seinem Beschaffungseifer weit über das Ziel hinausgeschossen ist. So ganz leichtgewichtig ist dieser Vorwurf nicht. Schließlich sollte der bewusst symbolisch von einem General geführte Corona-Krisenstab das Management der Impfkampagne doch weiter professionalisieren."