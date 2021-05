Pressestimme: 'Freies Wort' zu Lauterbach und Co

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zu Lauterbach und Co:

"Dass die drei prominenten Politiker schlampig handelten, zeigt, wie überfällig die Reform ist, die das Parlament derzeit berät. Denn Strafen bei Verstößen gegen die sogenannten Verhaltensregeln sind bisher nur in einer Anlage der Geschäftsordnung, nicht aber im Abgeordnetengesetz selbst geregelt. Es spricht für Union, SPD, Linke und Grüne, dass sie das ändern wollen. Möglicherweise schafft das Plus an Rechtssicherheit die Sorgfalt, die manchem Parlamentarier bisher herzlich egal war. Der Bundestag hat guten Grund, die fälligen Änderungen noch vor der Wahl im September zu beschließen."/ra/DP/he