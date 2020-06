Pressestimme: 'Freies Wort' zu Staatsschulden

SUHL (dpa-AFX) - Das 'Freie Wort' zu Staatsschulden:

"Wenn sich ein Privathaushalt bei der Bank übermäßig verschuldet, müssen sich im Zweifelsfall noch die Enkel mit den Gläubigern herumschlagen - ungerecht. Ganz anders bei Krediten, die der Staat aufnimmt: Die bleiben in der Familie. Weil jede Volkswirtschaft ein Kreislauf ist, steht den Schulden des einen immer Vermögen des anderen in exakt gleicher Höhe entgegen. Heißt hier: Jeder Kredit-Euro, den der Staat aufnimmt, schafft einen Vermögens-Euro innerhalb der Gemeinschaft."/be/DP/fba