Pressestimme: 'Freies Wort' zu Zeitenwende/Finanzen

SUHL (dpa-AFX) - "Freies Wort" zu Zeitenwende/Finanzen:

"Der Weg des Kanzlers ist also nicht ohne Risiken. Mit seiner forschen Ankündigung hat er sich selbst eine Pflicht auferlegt. Er wird nun auch genau erklären müssen, welche Vorhaben der Koalition denn nun nicht durchführbar sind, weil Bundeswehr und Energiewende absolute Vorfahrt haben. Der Kindergrundfreibetrag? Oder die notwendige Stützung der klammen Krankenkassen mit Steuermitteln? Oder der Steuerzuschuss an die Rentenkasse? Dieser Teil der Regierungserklärung ist noch nicht gehalten. Aber schon jetzt ist klar, dass der Koalitionsvertrag wenige Monate nach seiner Aushandlung nur noch Makulatur ist."/be/DP/he