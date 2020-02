Pressestimme: 'Hamburger Abendblatt' zur Bürgerschaftswahl

HAMBURG (dpa-AFX) - "Hamburger Abendblatt" zur Bürgerschaftswahl:

"Die SPD kann noch gewinnen. Das ist die gute Nachricht für die neuen Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die schlechte: Sie haben zum Sieg von Peter Tschentscher ungefähr so viel beigetragen wie zum Triumph des FC St. Pauli im Volksparkstadion - also nichts. Die Hamburger SPD hatte ihrer neuen Parteispitze aus dem eigenen Wahlkampf konsequent heraus gehalten. Der Plan ging auf (...). Die SPD kann noch Volkspartei, wenn sie es denn will und nicht als 13-Prozent-Sekte nur 100-prozentige Sozialdemokraten um sich schart, sondern eben auch Unternehmer, Bürgerliche, Liberale und Umweltbewegte anspricht."/yyzz/DP/nas